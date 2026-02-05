Baldassarre | Falcone era a favore della separazione delle carriere

Giovanni Falcone sosteneva da sempre la separazione delle carriere. La conferma arriva dall’ex presidente della Corte Costituzionale Antonio Baldassarre, che durante un convegno al Senato ha ribadito questa posizione. La discussione sulla riforma torna al centro del dibattito pubblico.

Giovanni Falcone era a favore della separazione delle carriere. La conferma arriva dall’ex presidente della Corte Costituzionale Antonio Baldassarre, al termine di un convegno sulle ragioni del sì tenutosi oggi al Senato. Baldassarre racconta che, nell'inverno 90-91,quando era già giudice costituzionale, in occasione di un evento voluto dalla Procura di Palermo sui profili costituzionali della riforma del codice Vassalli, Falcone annuiva mentre parlava. “Io sostenni le tesi che più o meno sostengo tuttora, e cioè, che la divisione delle carriere è la tutela della libertà del cittadino, è quello che ha voluto dalla nostra Costituzione, perché ci sono i diritti inviolabili dell'uomo, ci sono l'articolo 24, c'è il 27, il fine della rieducazione del reo e così via”, spiega Baldassarre ribadendo che Falcone di fronte alle sue parole “ faceva cenni di assenso con la test a”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

