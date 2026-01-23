Portoverde al via i lavori per il rifacimento dei marciapiedi | 300 metri di nuovi percorsi

A Portoverde sono iniziati i lavori di rifacimento e messa in sicurezza di circa 300 metri di marciapiedi. L’intervento, attualmente in corso, mira a migliorare l’accessibilità e la sicurezza delle vie pedonali della zona, garantendo un percorso più agevole per residenti e visitatori. L’intervento si inserisce in un piano di manutenzione volto a preservare le infrastrutture pubbliche e a migliorare la qualità degli spazi urbani.

