Sorteggio Australian Open 2026 | Jannik Sinner e le non teste di serie che sarebbe preferibile evitare ai primi due turni

Il sorteggio degli Australian Open 2026 si avvicina, portando con sé l’incertezza sui possibili avversari di Jannik Sinner. Analizzare le teste di serie e le potenziali sfide dei primi turni diventa importante per comprendere le possibilità del tennista italiano. Dopo un 2024 positivo, Sinner cerca di affrontare il grande torneo australiano con la massima attenzione, evitando incontri difficili nelle fasi iniziali per preservare la sua competitività.

Si avvicina il sorteggio degli Australian Open, ricomincia una specie di gioco ormai usuale: chi può rappresentare un pericolo, se di pericolo si può parlare, per Jannik Sinner? Il se è d’obbligo: dall’agosto 2024 ha perso solo due volte contro esseri umani che non si chiamano Carlos Alcaraz, una dopo il Roland Garros 2025 (con Bublik a Halle) e l’altra perché, più che Griekspoor, il problema è stato relativo ai problemi fisici che hanno azzoppato parecchi a Shanghai. Prima di cominciare, vale la pena rimarcare che si divideranno i giocatori in, sostanzialmente, tre fasce: gli ex top ten, che sono dunque giocatori pericolosi quasi per definizione, gli italiani, che di base è spiacevole dover incontrare presto, e altri giocatori che, pur non essendo top ten, sono riconosciuti “pericoli pubblici” per chi si trova in alto nel seeding. 🔗 Leggi su Oasport.it

