Alcaraz vs Zverev | regna l' equilibrio ma quando conta vince Carlos E quelle api a Indian Wells

Carlos Alcaraz e Alexander Zverev si sfidano ancora una volta, ma questa volta a Indian Wells. Finora, i due si sono affrontati 12 volte, con sei vittorie a testa. Sono avanti di due finali, e in entrambe le occasioni a vincere è stato lo spagnolo. La partita promette spettacolo, anche se spesso il risultato si decide negli ultimi scambi. Alcaraz sembra avere qualcosa in più quando conta davvero.

Alexander Zverev ha iniziato a considerare la felicità come qualcosa di più di un'opzione: "Negli ultimi dieci giorni mi sono sentito bene, senza dolori. Era da tempo che non mi sentivo così. E poi vincere ti rende automaticamente più contento come atleta". Carlos Alcaraz invece ha già impugnato la sciabola: "Il livello di Zverev finora è stato impressionante. Ma io sono pronto. E se vorrà battermi, dovrà sudare parecchio". Lo chiamano Happy Slam, quello di Melbourne, ma la verità è che dietro i sorrisi si celano corse arcinote: quella del tedesco verso il primo Major della carriera, accarezzato e più volte smarrito anche a causa di Carlitos.

