Simone Venturini è il candidato sindaco di Venezia per il centrodestra | ora è ufficiale

VENEZIA - Ora è ufficiale: Simone Venturini è il candidato sindaco di Venezia per la coalizione di centrodestra alle prossime elezioni comunali. La decisione è stata ufficializzata dal tavolo della coalizione che esprime la maggioranza nell'amministrazione cittadina. Lo apprende l'Ansa. Chi è Nato a Marghera, 38 anni, laureato in Giurisprudenza e attivo in ambito associativo, parrocchiale e culturale, Venturini nel 2010 è stato eletto per la prima volta consigliere comunale nelle liste dell'Udc - che sosteneva la Giunta di centrosinistra - di cui è stato capogruppo consiliare. Alle comunali del 2015 si è poi presentato ed è stato eletto nella lista «fucsia» di Luigi Brugnaro per il centrodestra, e ha avuto la delega a Coesione Sociale, Lavoro, Infrastrutture e Sviluppo Economico. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

