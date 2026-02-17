Venezia | Centrodestra senza candidato tra Venturini in standby e Zaia lontano dalla sfida per il sindaco

Il centrodestra a Venezia non ha ancora scelto un candidato alle prossime elezioni comunali, perché Venturini resta in attesa e Zaia si tiene lontano dalla corsa. La mancanza di una candidatura chiara mette in difficoltà le strategie del fronte di destra, che fatica a trovare una figura unitaria. La città si avvicina alle urne senza un nome forte che possa rappresentare le diverse anime del centrodestra.

Venezia al Bivio: Il Centrodestra alla Ricerca di un Sindaco tra Dubbi e Scenari. Venezia è stretta nella morsa di un'incerta campagna elettorale. Il centrodestra, a poche settimane dal voto, non ha ancora individuato un candidato per la poltrona di sindaco, oscillando tra la ricerca di una figura unitaria e la persistente, ma apparentemente sfumata, ipotesi di coinvolgere l'ex governatore del Veneto Luca Zaia. La situazione riflette una profonda difficoltà nel trovare una leadership capace di affrontare le sfide complesse che attendono la città lagunare. L'Attesa si Prolunga: Venturini in Standby, Zaia Irraggiungibile. Sfida a Jamil, Marcello (FdI): "Io candidato sindaco? Non dico no, ma per il centrodestra ho idee diverse" L'ex candidato sindaco Nicola Marcello di Fratelli d'Italia si lascia andare a qualche battuta sul futuro alleanze. Venezia, il centrodestra e il falso dilemma Zaia sì-Zaia no A poche settimane dal voto per il nuovo sindaco di Venezia, il centrodestre si trova ancora senza un candidato ufficiale. Il fattore Zaia agita Venezia: tre giorni per decidere se si candiderà a sindaco. Venezia, il centrodestra e il falso dilemma Zaia sì-Zaia no VENEZIA - A ormai non molte settimane dal voto per il nuovo sindaco di Venezia, il centrodestra non ha ancora scelto il proprio candidato. Una delle ragioni che viene fatta circolare. VENEZIA | COMUNALI A VENEZIA: ANCORA APERTA LA TRATTATIVA PER IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA 05/02/2026 VENEZIA – Nel centrodestra la trattativa per stabilire il candidato sindaco alle prossime elezioni di Venezia è ancora aperta. Secondo l'assessore Francesca Zaccariotto il nome potrebbe arrivare. Venezia, il centrodestra accelera: "Con Zaia a Ca' Farsetti avremmo un peso da ministro" La partita per la scelta del prossimo candidato sindaco a Venezia entra nella fase decisiva. Nel campo del centrodestra cresce l'urgenza di chiudere il dossier in tempi brevi. VENEZIA • Uno Statuto speciale per una città speciale! Servono poteri speciali per la nostra città, come in parte ha ottenuto Roma, per governare i fenomeni del nostro tempo. Il Consiglio ha approvato all'unanimità una mozione del centrodestra per chiedere.