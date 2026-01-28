Chi è Silvana Armani la nipote di Re Giorgio che guida la nuova Armani Privé

La maison Armani fa un passo importante con il debutto della nuova Armani Privé a Parigi. Silvana Armani, nipote del re della moda, ha preso le redini della linea di alta moda, portando una ventata di novità e tradizione. La sfilata si è tenuta in un’atmosfera elegante, attirando l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati. È il primo grande evento sotto la sua guida, e tutti aspettano di vedere come svilupperà questa nuova fase.

Il debutto della nuova Armani Privé a Parigi segna un passaggio sia simbolico che concreto nella storia della maison. Alla guida della collezione Haute Couture c'è per la prima volta Silvana Armani, nipote di Giorgio Armani, che dopo oltre quarant'anni di lavoro al fianco dello zio assume un ruolo centrale nella creazione delle linee donna. Le collezioni maschili restano invece affidate a Leo Dell'Orco. Un debutto nel segno della continuità. La collezione presentata nella capitale francese si chiama Jade e rappresenta un esordio all'insegna della coerenza stilistica. Le creazioni portano con sé l'inconfondibile impronta Armani, arricchita da un riferimento cromatico preciso, la giada, tonalità scelta come filo conduttore dell'intera sfilata.

