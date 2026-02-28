Civitanovese e Osimana si preparano a sfidarsi in una partita importante, entrambe le squadre sono determinate a conquistare i tre punti. La Civitanovese punta a dimostrare un miglioramento dopo il cambio di allenatore, mentre l’Osimana cerca di ottenere un risultato positivo in trasferta. La partita si preannuncia intensa, con le due squadre desiderose di salire in classifica.

"Civitanovese e Osimana hanno grande fame di punti. Credo i rossoblù proveranno a fare la partita e con il cambio di allenatore i calciatori daranno qualcosa in più". Sono le sensazioni di Mauro Chiodini, direttore sportivo dell’Osimana, formazione che domani verrà ospitata al Polisportivo dai rossoblù del neo tecnico Massimo Silva (ore 15). "Si affronteranno – spiega Chiodini – squadre con grande fame di punti. La Civitanovese vuole a tutti i costi ottenere questa vittoria in casa, d’altro canto noi cerchiamo il primo successo nel girone di ritorno. Finora abbiamo realizzato prestazioni positive senza raccogliere l’intera posta in palio". Chiodini dimostra di conoscere gli avversari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Civitanovese-Osimana: "Squadre affamate di punti"

