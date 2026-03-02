signorini dice addio ai lettori di chi

Signorini annuncia il suo addio ai lettori di Chi. Negli anni Novanta ha lasciato l'insegnamento di latino e greco per intraprendere la carriera giornalistica. Nel corso degli anni, ha visto nascere e crescere il magazine, che si è affermato come una delle riviste più lette in Italia. Ora, dopo diversi anni di attività, decide di lasciare il suo ruolo.

A trent'anni di distanza, Alfonso Signorini lascia il settimanale di cui è stato direttore dal 2006 al 2023, da quando ne era diventato direttore editoriale Quando negli anni Novanta decise di lasciare l'insegnamento di latino e greco per diventare giornalista, non immaginava che avrebbe assistito "alla nascita e al successo di Chi, un giornale che avrebbe raccontato l'Italia agli italiani con passione e autorevolezza". E men che meno "che quel giornale avrebbe accompagnato buona parte della mia vita". A trent'anni di distanza, Alfonso Signorini lascia il settimanale di cui è stato direttore dal 2006 al 2023, da quando ne era diventato direttore editoriale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

