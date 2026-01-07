Signorini davanti ai Pm dice tutto | le sue parole ai giudici

Alfonso Signorini si è presentato davanti ai magistrati di Milano per un lungo interrogatorio nell’ambito di un’indagine per violenza sessuale ed estorsione, avviata a seguito di una denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip. Durante le tre ore di confronto, il conduttore ha espresso la propria versione dei fatti, respingendo le accuse e delineando la propria linea difensiva.

Tre ore in procura per chiarire, respingere le accuse e fissare la propria linea difensiva. Alfonso Signorini è stato sentito dai magistrati a Milano nell’ambito dell’indagine che lo vede indagato per violenza sessuale ed estorsione, dopo la denuncia presentata dal modello ed ex concorrente del Grande fratello Vip Antonio Medugno. Il presentatore televisivo si è presentato spontaneamente al quarto piano del Palazzo di giustizia di Milano, accompagnato dai suoi legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello, per essere ascoltato dai pm titolari del fascicolo. Le dichiarazioni e la linea difensiva. Davanti ai magistrati Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, Signorini ha rilasciato dichiarazioni spontanee, intervallate da domande di chiarimento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

