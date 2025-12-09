Incidente sul lavoro a Nova Milanese operaio caduto da 3 metri ricoverato al San Gerardo

Un incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio a Nova Milanese, coinvolgendo un operaio di 28 anni. L'uomo è caduto da un'altezza di circa 3 metri ed è stato prontamente soccorso. È stato trasportato d'urgenza al Policlinico San Gerardo per le cure del caso.

Un incidente sul lavoro questo pomeriggio a Nova Milanese ha provocato il ferimento di un operaio di 28 anni. L’incidente si è verificato all’interno di un capannone industriale, dove è intervenuta una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza insieme ad ambulanza, auto medica e Polizia locale. Incidente sul lavoro a . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Incidente sul lavoro a Nova Milanese, operaio caduto da 3 metri, ricoverato al San Gerardo

Salento, incidente sul lavoro: operaio ferito alla mano da una pressa

Incidente sul lavoro a San Giovanni in Marignano, il lucernario cede e vola per 8 metri: il pesarese Claudio Reggiani muore a 64 anni consegnando i pasti

Incidente sul lavoro, la testimonianza choc: “Mi svegliai in ospedale, non avevo più una gamba”

Gli investigatori sono al lavoro per accertare la dinamica dell'incidente, anche con l'ascolto di testimoni, automobilisti che si sono trovati a percorrere quel tratto di autostrada - facebook.com Vai su Facebook

Incidente sul lavoro a Nova Milanese, operaio caduto da 3 metri, ricoverato al San Gerardo - Un incidente sul lavoro questo pomeriggio a Nova Milanese ha provocato il ferimento di un operaio di 28 anni. Si legge su ilnotiziario.net