Un'organizzazione ha denunciato la censura di dodici campagne di affissioni, sostenendo che sindaci e giudici abbiano imposto divieti basati su norme ideologiche. La questione riguarda la presunta violazione della libertà di espressione, prevista dall'articolo 21 della Costituzione italiana. La denuncia evidenzia come le campagne siano state bloccate nel corso degli ultimi anni, suscitando proteste da parte dell'associazione coinvolta.

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - “Sono anni che subiamo discriminazioni e soprusi da sindaci e giudici che, usando norme ideologiche, hanno censurato ben 12 delle nostre campagne di affissioni, calpestando l'articolo 21 della Costituzione, che sancisce che tutti hanno libertà di espressione”. E' quanto affermato da Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia, in occasione dell'incontro con la stampa ‘.E Io parlo!', organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus a Roma per denunciare il fenomeno della censura preventiva su messaggi a difesa della vita, della famiglia e della libertà di espressione. “Abbiamo preparato questo rapporto che denuncia tutte le grafiche rimosse, le frasi bannate e le motivazioni date. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sicurezza stradale, Brandi (Pro Vita & Famiglia): "Censurate 12 delle nostre campagne di affissioni"

Fine vita, Pro Vita & Famiglia: “Regione Piemonte diventa radicale e finanzia la morte ai cittadini”(Adnkronos) – "La scelta della Regione Piemonte, amministrata dal centrodestra, di trasformarsi in un avamposto radicale finanziando i farmaci per...

Leggi anche: Pro Vita lancia campagna 'E io Parlo!': "Cdx modifichi 'norma bavaglio' su affissioni"

Tutti gli aggiornamenti su Pro Vita.

Sicurezza stradale: Brandi (Pro Vita & Famiglia), ‘governo ripristini legalità costituzionale’Una casa dove qualcuno ha appena smesso di piangere e ha ricominciato a ridere: questo è ciò che si prova quando si legge Vita e ... quotidiano.net

Sicurezza stradale: Pro Vita lancia un appello alle istituzioni con la campagna ‘…E IO PARLO!’Rec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... recnews.it