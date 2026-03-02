Pro Vita ha avviato la campagna 'E io Parlo!', chiedendo ai partiti di centrodestra di modificare quella che definiscono una

Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "In Italia c'è una legge liberticida che viene usata a uso e consumo delle amministrazioni comunali - guarda caso di sinistra e progressiste - per censurare chi la pensa diversamente. Si tratta dell'articolo 23 comma 4-bis del codice della strada, che va strutturalmente modificato". È la denuncia che arriva da Pro Vita & Famiglia, che ha lanciato la nuova Campagna "E io Parlo!" a difesa della libertà di espressione e con lo scopo di chiedere alla maggioranza di centrodestra la modifica di tale norma per impedire alle amministrazioni di censurare le affissioni ritenute non in linea con il loro indirizzo politico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pro Vita lancia campagna 'E io Parlo!': "Cdx modifichi 'norma bavaglio' su affissioni"

