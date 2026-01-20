Il sindaco Cecchelli ha sottolineato l'importanza di interventi sul bacino del Fiume Morto per migliorare la sicurezza idraulica della zona. Durante un incontro a San Giuliano Terme, istituzioni ed enti hanno discusso le prossime azioni da intraprendere, con l’obiettivo di definire un piano di intervento efficace e tempestivo. La collaborazione tra le parti è fondamentale per garantire la tutela e la prevenzione in aree a rischio.

San Giuliano Terme (PI), 20 gennaio 2026 – Non è ancora una road map. Ma lo diventerà presto. O quanto meno questa è l'intenzione delle istituzioni e degli enti che venerdì mattina (16 gennaio) si sono ritrovate attorno allo stesso tavolo nel palazzo comunale di San Giuliano Terme. L'obiettivo lo ha messo a fuoco il sindaco Matteo Cecchelli: “E’ necessario avviare quanto prima un percorso per la messa in sicurezza del fiume Morto e del suo bacino, anche alla luce dei cambiamenti climatici in atto – ha spiegato - perché si ripeta quanto accaduto a fine novembre scorso, problematica, per altro, che interessa anche una porzione importante del territorio del comune di Pisa, fino ad arrivare al quartiere di Porta a Lucca''. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Sicurezza idraulica, il sindaco Cecchelli: "Necessari lavori sul bacino del Fiume Morto"

