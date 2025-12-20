E' in arrivo un importante intervento di stabilizzazione e miglioramento sul Botro della Fonte nel Comune di Palaia, a cura del Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno. "Il progetto di fattibilità tecnica per i lavori a valle di via del Popolo era stato già approvato a inizio 2024", spiega. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Sicurezza idraulica: via libera per i lavori sul Botro della Fonte a Palaia

