Sicurezza alimentare al Raineri-Marcora un incontro con Carabinieri Nas e Ausl
Il 13 gennaio alle ore 10 si terrà un incontro al Raineri-Marcora con Carabinieri Nas e Ausl, dedicato alla sicurezza alimentare. L’appuntamento approfondirà le attività e le strategie adottate per garantire la tutela della qualità e della sicurezza degli alimenti, dalla produzione alla distribuzione. Un’occasione di confronto per sensibilizzare e informare sulla tutela della salute dei consumatori attraverso il lavoro delle istituzioni competenti.
“Dal campo alla tavola: come Nas e Ausl proteggono la nostra sicurezza alimentare” è il titolo dell’incontro in programma martedì 13 gennaio, alle ore 10.00, presso lo Spazio Sapere e Sapori del Campus Agroalimentare Raineri-Marcora di Piacenza, promosso da Agriturist Piacenza e dalla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
