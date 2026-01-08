Sicurezza alimentare al Raineri-Marcora un incontro con Carabinieri Nas e Ausl

Il 13 gennaio alle ore 10 si terrà un incontro al Raineri-Marcora con Carabinieri Nas e Ausl, dedicato alla sicurezza alimentare. L’appuntamento approfondirà le attività e le strategie adottate per garantire la tutela della qualità e della sicurezza degli alimenti, dalla produzione alla distribuzione. Un’occasione di confronto per sensibilizzare e informare sulla tutela della salute dei consumatori attraverso il lavoro delle istituzioni competenti.

