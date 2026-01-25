Un uomo è deceduto ieri sera nelle campagne di Monzambano, nel Mantovano, dopo essersi immerso nel canale nel tentativo di salvare un cane. L’intervento dei soccorritori non è stato sufficiente per riportarlo in superficie. La vicenda evidenzia i rischi legati a situazioni di emergenza in ambienti acquatici e invita alla massima prudenza. Indagini in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Monzambano, 25 gennaio 2026 – Un uomo è annegato ieri sera, sabato 24 gennaio, nelle campagne di Monzambano, nel Mantovano. Si tratta di un 46enne che, secondo quanto è stato accertato da chi è intervenuto sul luogo della tragedia, si è tuffato in un canale per salvare il suo cane, che vi era caduto accidentalmente. La vittima del terribile incidente è Enea Tonoli, dipendente comunale residente a Monzambano. Ieri sera era uscito con il quattro zampe per il solito giro lungo le sponde del canale Virgilio. La dinamica. L'animale, a quanto sembra, è scivolato lungo la sponda in cemento del canale ed è finito in acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si tuffa nel canale per salvare il cane e non riemerge più: morto annegato

Si tuffa nel canale a Monzambano per tentare di salvare il cane, ma non riesce a tornare a riva: morto 46enneUn uomo di 46 anni ha perso la vita nel canale Virgilio a Monzambano, Mantova, dopo essersi immerso in acqua nel tentativo di salvare il proprio cane.

Muore annegato nel canale: si era tuffato per salvare il caneUn uomo di 46 anni è deceduto nel canale Virgilio a Monzambano, nelle campagne del Basso Garda, dopo essersi tuffato per salvare il proprio cane.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Salvataggio eroico: uomo entra nel ghiaccio per salvare un cane

Argomenti discussi: Si tuffa nel canale per tentare di salvare il cane: muore 46enne; Video: Il passaggio della fiamma olimpica tra le vie di Mantova; Davide Spunton è morto, era andato a pescare: trovato dopo ore di ricerche. Il corpo spinto dalla corrente dell'Adigetto per 100 metri; Cane abbaia e attira i passanti: così ha salvato il padrone che era in arresto cardiaco.

Mantova, si tuffa per salvare il cane: uomo annega in un canaleUn uomo è annegato ieri sera nelle campagne di Monzambano, nel Mantovano. Si è tuffato in un canale per salvare il proprio cane, che vi era accaduto accidentalmente. La vittima è Enea Tonoli, 46 anni, ... tg24.sky.it

Si tuffa nel canale a Monzambano per tentare di salvare il cane, ma non riesce a tornare a riva: morto 46enneUn 46enne è morto annegato nel canale Virgilio a Monzambano (Mantova). L’uomo si era tuffato in acqua per salvare il cane. L’animale è stato recuperato vivo dai soccorsi. fanpage.it

Telenostra Avellino. . Tg Sport Campania - In tv seguici su Prima Tivvù Canale 17 - facebook.com facebook