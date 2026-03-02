Le forniture di aiuti militari provenienti dall’Europa e dagli Stati Uniti all’Ucraina si sono interrotte, lasciando gli arsenali dell’esercito ucraino in uno stato di esaurimento. Le scorte di armamenti stanno diminuendo rapidamente senza che siano stati inviati nuovi rifornimenti, creando preoccupazioni sulla capacità di difesa del paese. La situazione evidenzia problemi nel meccanismo di distribuzione degli aiuti esterni.

Si allungano le ombre sugli arsenali dell’esercito ucraino, che si stanno svuotando rapidamente senza essere riempiti in tempo. L’afflusso dagli alleati occidentali di munizioni e di sistemi missilistici sta rallentando fin quasi a fermarsi. Danno la colpa chi alla burocrazia euroatlantica, chi all’incapacità materiale delle fabbriche continentali o americane di produrre in tempi brevi il necessario. E senza contare che le richieste di Kiev sono pressocché infinite. E così, il meccanismo elaborato dagli alleati europei sembra non funzionare a dovere. Anzi, sembra essersi inceppato. Si tratta del PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), l’iniziativa di acquisto degli armamenti per l’Ucraina. 🔗 Leggi su Follow.it

