La risoluzione della destra in Parlamento sull’assistenza all’Ucraina sottolinea l’importanza di mantenere un equilibrio tra aiuti militari e sostegni civili. L’obiettivo è rafforzare gli aiuti di carattere civile, sanitario, logistico e umanitario, in linea con le sensibilità espresse dal Parlamento. Inoltre, si evidenzia la necessità di un’informativa più approfondita alle Camere per garantire trasparenza e un dibattito informato sulle modalità di supporto internazionale.

Rafforzare gli aiuti “di carattere civile, sanitario, logistico e umanitario” in linea con le “sensibilità espresse dal Parlamento nel suo complesso”. Ma anche continuare a informare le Camere sull’attuazione del decreto che proroga gli aiuti militari all’Ucraina per tutto il 2026 e sui negoziati in corso, pur preservando la segretezza degli invii di armi. E ricostruire l’Ucraina anche favorendo la “cooperazione industriale” con Kiev. Con un piccolo, nuovo, balletto sul titolo: si parla ancora una volta solo di “ equipaggiamenti ” a Kiev senza alcun riferimento agli aiuti “militari”, come invece era stato previsto dal decreto approvato dal governo il 29 dicembre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Armi all’Ucraina, ecco la risoluzione della destra in Parlamento: “Sì agli aiuti militari, ma rafforzare quelli civili e informare le Camere”

Leggi anche: Guerra in Ucraina, il Decreto armi in pillole: dagli equipaggiamenti militari, agli aiuti civili

Leggi anche: Ucraina, ecco il decreto del governo per il 2026: aiuti militari ma “priorità per quelli civili, sanitari e di protezione aerea”

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La destra radicale chiede al Parlamento europeo di condannare l'omicidio di Charlie Kirk - Il Parlamento europeo dovrebbe condannare i recenti omicidi dell'attivista politico conservatore statunitense Charlie Kirk e della rifugiata ucraina Iryna Zarutska, avvenuti negli Stati Uniti, secondo ... it.euronews.com

Armi, videogame e ideologia di destra: cosa sappiamo sull’uomo che ha sparato a Charlie Kirk - Dopo giorni in cui i repubblicani hanno incolpato e diffamato i democratici e le persone trans per l’omicidio di Kirk, pur non avendo idea di chi fosse, scopriamo che si tratta di un uomo bianco di ... fanpage.it

ITALIANI VOLONTARI AL FRONTE IN UCRAINA, TRA IDEALISMO EUROPEO E SCELTA DELLE ARMI Da Como, Verona e altre città a Kiev: giovani lasciano lavoro e famiglia per unirsi alle forze ucraine nel nome dell’europeismo. Il reportage dell'inviato AN - facebook.com facebook

Perché la parola “militari” nel decreto Armi all’Ucraina sta facendo litigare la Lega con il governo x.com