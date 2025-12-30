Quella degli aiuti non militari all’Ucraina è l’ultima farsa del 2025 si spera

Nel decreto riguardante il supporto all’Ucraina, la Lega ha proposto di eliminare la parola “militari” per mantenere l’apparenza. Questa richiesta evidenzia ancora una volta le dinamiche spesso ambigue della politica italiana, che spesso si confronta con decisioni complesse e discusse. Un episodio che si inserisce nel contesto delle recenti discussioni sugli aiuti internazionali, suscitando interrogativi sulla trasparenza e le modalità di intervento del nostro paese.

