Quella degli aiuti non militari all'Ucraina è l'ultima farsa del 2025 si spera

30 dic 2025

Nel decreto riguardante il supporto all’Ucraina, la Lega ha proposto di eliminare la parola “militari” per mantenere l’apparenza. Questa richiesta evidenzia ancora una volta le dinamiche spesso ambigue della politica italiana, che spesso si confronta con decisioni complesse e discusse. Un episodio che si inserisce nel contesto delle recenti discussioni sugli aiuti internazionali, suscitando interrogativi sulla trasparenza e le modalità di intervento del nostro paese.

Nel decreto che sancisce l’invio di aiuti militari all’Ucraina, la Lega chiede di togliere la parola “militari”, per salvare la forma: e dire che la politica italiana ci aveva abituato a vicende surreali. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

