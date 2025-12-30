Quella degli aiuti non militari all’Ucraina è l’ultima farsa del 2025 si spera
Nel decreto riguardante il supporto all’Ucraina, la Lega ha proposto di eliminare la parola “militari” per mantenere l’apparenza. Questa richiesta evidenzia ancora una volta le dinamiche spesso ambigue della politica italiana, che spesso si confronta con decisioni complesse e discusse. Un episodio che si inserisce nel contesto delle recenti discussioni sugli aiuti internazionali, suscitando interrogativi sulla trasparenza e le modalità di intervento del nostro paese.
Nel decreto che sancisce l’invio di aiuti militari all’Ucraina, la Lega chiede di togliere la parola “militari”, per salvare la forma: e dire che la politica italiana ci aveva abituato a vicende surreali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Decreto Ucraina, la farsa degli aiuti a Kiev: cambia la formula, ma non la sostanza
Leggi anche: E’ durata poco l’euforia della Lega: nel nome del decreto per l’Ucraina gli aiuti tornano “militari”
L'Italia invierà il 12esimo pacchetto di aiuti all'Ucraina e da il via libera al 19esimo pacchetto di sanzioni europee contro Mosca - Munizioni, missili e altri dispositivi: l'Italia prepara il 12esimo pacchetto di aiuti militari a Kiev. ilmessaggero.it
Armi all'Ucraina, la linea di Meloni dopo gli scandali: «Non si cambia». L’ipotesi di mediazione con Salvini - È l’esergo che Giorgia Meloni stampa all’inizio di un capitolo ancora tutto da scrivere. roma.corriere.it
Sanchez annuncia aiuti militari a Kiev per 615 milioni - "Ho condiviso con il presidente Zelenzky che la Spagna mobiliterà durante il prossimo mese un pacchetto di aiuti militari all'Ucraina per un importo di 615 milioni di euro. ansa.it
Nonostante le richieste di Salvini di ridurre il peso degli aiuti militari a favore di interventi civili e di difesa della popolazione, il testo mantiene la sostanza dei provvedimenti precedenti - facebook.com facebook
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge per gli aiuti militari a Kiev. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.