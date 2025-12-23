Provincia ok al bilancio di previsione | 10,5 milioni per scuole e strade 8,1 per il personale

Conti in equilibrio per il triennio 2026-2028 senza ricorrere a misure straordinarie, tipo applicazione di avanzi o alienazioni patrimoniali, una pressione fiscale invariata e maggiori risorse correnti per la manutenzione ordinaria della viabilità e per potenziare la dotazione organica, specie a. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Provincia, pronto il bilancio di previsione: 40 milioni per strade, scuole e ambiente Leggi anche: Provincia: approvato il bilancio di previsione. 40 milioni per strade, scuole, ambiente e Comuni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Provincia di Forlì–Cesena: ok a bilancio di previsione 2026- 2028: oltre 128 milioni per scuole e strade e servizi; Provincia dell’Aquila, ok definitivo a Dup e Bilancio di previsione; La Provincia approva il bilancio di previsione; Il bilancio della Provincia. Oltre 60 milioni per strade, scuole e ricostruzione. La Provincia ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2026-2028 - La Provincia di Siena ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2026- ilcittadinoonline.it

Ok al bilancio di Previsione 2026: Montepulciano investe su sociale, sviluppo e territorio - Il Consiglio Comunale di Montepulciano ha approvato, a maggioranza, nella seduta di lunedì 22 dicembre, il Bilancio di Previsione Invariate le principali aliquote tributarie, aumenta la ... ilcittadinoonline.it

Provincia, approvato il Bilancio di previsione 2026–2028: parere favorevole dell’Assemblea dei Sindaci, via libera definitivo dal Consiglio provinciale - Il presidente Luca Di Stefano: «Questo bilancio è il frutto di un lavoro condiviso e di un confronto costante con i dirigenti dei Settori, finalizzato a garantire servizi efficienti e risposte concret ... tunews24.it

Provincia di Livorno, ok al bilancio preventivo: manutenzioni, disabilità ed energia al centro #livorno - facebook.com facebook

Bilancio regionale: oltre 9,6 milioni di euro alla provincia di Grosseto per sviluppo e sicurezza - x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.