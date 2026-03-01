Il 27 febbraio 2026, l’attore di 39 anni, noto per aver interpretato in Transformers, si è presentato davanti al giudice Simone Levine presso la Orleans Parish Criminal Court. Dopo un episodio di rissa avvenuto a New Orleans, il giudice ha disposto un ordine di riabilitazione immediata, seguendo le procedure stabilite dal procedimento legale in corso.

La parabola discendente di Shia LaBeouf aggiunge un altro capitolo controverso. L’attore 39enne, noto al grande pubblico per la saga di Transformers e per una carriera costellata di polemiche, si è trovato giovedì 27 febbraio 2026 davanti al giudice Simone Levine della Orleans Parish Criminal Court. Il motivo è un arresto avvenuto durante le celebrazioni del Mardi Gras a New Orleans, dove LaBeouf è stato accusato di aver aggredito fisicamente due uomini fuori da un bar locale. La sentenza non si è fatta attendere. Il giudice ha ordinato all’ex star Disney di entrare immediatamente in un programma di riabilitazione e di sottoporsi a test antidroga settimanali. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Shia LaBeouf, il giudice ordina riabilitazione immediata dopo la rissa di New Orleans

Leggi anche: Shia LaBeouf fermato a New Orleans dopo una rissa durante il Mardi Gras

Shia LaBeouf arrestato dopo una rissa durante i festeggiamenti di Carnevale a New OrleansShia LaBeouf, l'attore statunitense noto per ruoli di successo in film come la saga di “Transformers”, è stato arrestato nelle prime ore di martedì...

Contenuti e approfondimenti su Shia LaBeouf.

Temi più discussi: Il giudice rimprovera Shia LaBeouf e gli ordina di riabilitare dopo l’arresto del Mardi Gras; Usa, Shia LaBeouf in tribunale a New Orleans dopo arresto per aggressione: la fuga dai giornalisti; Shia LaBeouf scrive 'Liberatemi' su X dopo l'arresto a New Orleans; Shia LaBeouf scappa dal tribunale, in video, dopo essere comparso davanti al giudice.

Accusato di percosse Dopo l'arresto Shia LaBeouf dovrà tornare in rehab: «No, non dirò una parola»Shia LaBeouf dovrà tornare in un centro di riabilitazione a seguito dell'arresto a New Orleans. All'attore di «Transformers» è stato negato il permesso di viaggiare alla volta di Roma per il battesimo ... bluewin.ch

Usa, Shia LaBeouf in tribunale a New Orleans dopo arresto per aggressione: la fuga dai giornalistiUn giudice di New Orleans ha ordinato all'attore Shia LaBeouf di tornare in un centro di riabilitazione per tossicodipendenti e alcolisti e ha fissato una ... lapresse.it

Che ne pensate di Shia Labeouf A me è sempre stato simpatico grazie al ruolo in Transformers...poi l'ho trovato sorprendentemente capace in Fury, A piece of woman e Nymphomaniac...e il video musicale di Sia (che poi lo ha denunciato per stalking) Il probl - facebook.com facebook

Shia LaBeouf arrestato per aggressione nel Carnevale a New Orleans x.com