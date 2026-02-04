L'Inter maltratta il Colonia in Youth League | vittoria da record davanti a 50 mila spettatori

L'Inter Under 23 batte il Colonia con una vittoria da record in Youth League. I nerazzurri trovano il gol decisivo nei minuti finali, tra il 97' e il 99', davanti a circa 50 mila spettatori. È una vittoria importante che conferma la forza della squadra di Benny Carbone in una trasferta difficile.

Impresa dell'Under 23 nerazzurra con i ragazzi di Benny Carbone che vincono sul campo del Colonia, trovando il successo con due gol decisivi tra il 97' e il 99'. Di fronte ad un pubblico record per la Youth League: 50 mila spettatori.🔗 Leggi su Fanpage.it

A Colonia, l’Inter ha vinto la Youth League davanti a 50.

L’Inter Primavera fa un grande passo avanti in UEFA Youth League.

