Concerto di Capodanno oltre 2000 spettatori per un appuntamento atteso dalla città
Il concerto di Capodanno al teatro Cilea si conferma un appuntamento molto apprezzato a Reggio Calabria, con oltre 2000 spettatori. Quest’anno, l’amministrazione ha organizzato due eventi, alle 18 e alle 21, rispondendo alle richieste della comunità. Un’occasione che continua a rappresentare un momento di condivisione e musica, consolidando la tradizione di fine anno nella città.
Si conferma l'alto gradimento dei reggini per il concerto di Capodanno al teatro Cilea. Quest'anno l'amministrazione cittadina ha scelto di raddoppiare la proposta con due eventi, alle 18 e alle 21, e il bilancio è molto soddisfacente con quasi 2000 spettatori.“Il gran concerto di Capodanno - ha. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
