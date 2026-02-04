Un uomo di 65 anni di Seregno rischia due anni di carcere per aver perseguitato la vicina di casa. La donna, ormai allo stremo, racconta di sentirsi senza scampo: “Non vivo più, lui vuole che me ne vada da casa mia, perché è lui che comanda. Mi perseguita con continui dispetti, provocandomi ansia e attacchi di panico. Non riesco più ad andare a lavorare e vivo chiusa dentro casa”.

"Non vivo più, lui vuole che io me ne vada da casa mia perché è lui che comanda e mi perseguita con continui dispetti, provocandomi ansia e attacchi di panico tali che non riesco ad andare a lavorare e in casa vivo chiusa dentro". Per una 50enne di Seregno, D.P., che lavora come dipendente alla Provincia di Monza e Brianza, lo stalker ha le sembianze del vicino di casa. Ieri al processo al Tribunale di Monza il pm ha chiesto la condanna a 2 anni di reclusione per atti persecutori per Tiziano Polato, 65enne, detenuto in carcere per un’altra vicenda. Per mesi avrebbe minacciato e perseguitato una prostituta che lavorava sulla strada a Lurago Marinone nel Comasco, fino a essere denunciato dalla ragazza, che si è rivolta ai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Perseguitava la vicina di casa. Chiesti 2 anni di carcere per un 65enne di Seregno

Approfondimenti su Seregno Persone

Un uomo di 65 anni di Seregno rischia due anni di carcere.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Seregno Persone

Argomenti discussi: Perseguitava la vicina di casa: chiesti due anni di carcere per un 65enne di Seregno; Perseguitava la vicina di casa. Chiesti 2 anni di carcere per un 65enne di Seregno; Perseguitava la vicina di casa | chiesti due anni di carcere per un 65enne di Seregno.

Perseguitava la vicina di casa. Chiesti 2 anni di carcere per un 65enne di SeregnoNon vivo più, lui vuole che io me ne vada da casa mia perché è lui che comanda e mi perseguita con continui dispetti, provocandomi ansia e attacchi di panico tali che non riesco ad andare a lavorare ... ilgiorno.it

Perseguitava la vicina di casa: chiesti due anni di carcere per un 65enne di SeregnoIn passato Tiziano Polato è stato già condannato per aver perseguitato una prostituta nel Comasco: prima era diventato suo cliente, poi aveva cominciato a minacciarla e a chiederle soldi ... ilgiorno.it

Si invaghisce della vicina di casa e la perseguita fino a speronarla con l’auto (mentre a bordo c’è la figlia di 2 anni) - facebook.com facebook