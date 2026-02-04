Perseguitava la vicina di casa Chiesti 2 anni di carcere per un 65enne di Seregno
Un uomo di 65 anni di Seregno rischia due anni di carcere per aver perseguitato la vicina di casa. La donna, ormai allo stremo, racconta di sentirsi senza scampo: “Non vivo più, lui vuole che me ne vada da casa mia, perché è lui che comanda. Mi perseguita con continui dispetti, provocandomi ansia e attacchi di panico. Non riesco più ad andare a lavorare e vivo chiusa dentro casa”.
"Non vivo più, lui vuole che io me ne vada da casa mia perché è lui che comanda e mi perseguita con continui dispetti, provocandomi ansia e attacchi di panico tali che non riesco ad andare a lavorare e in casa vivo chiusa dentro". Per una 50enne di Seregno, D.P., che lavora come dipendente alla Provincia di Monza e Brianza, lo stalker ha le sembianze del vicino di casa. Ieri al processo al Tribunale di Monza il pm ha chiesto la condanna a 2 anni di reclusione per atti persecutori per Tiziano Polato, 65enne, detenuto in carcere per un’altra vicenda. Per mesi avrebbe minacciato e perseguitato una prostituta che lavorava sulla strada a Lurago Marinone nel Comasco, fino a essere denunciato dalla ragazza, che si è rivolta ai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
