Un uomo di 65 anni di Seregno rischia due anni di carcere. La procura ha chiesto la condanna per atti persecutori nei confronti della vicina di casa. Il processo si è aperto questa mattina davanti al giudice.

Seregno (Monza Brianza), 3 Febbraio 2026 - Due anni di reclusione per atti persecutori nei confronti della vicina di casa. È la condanna chiesta dalla pubblica accusa per Tiziano Polato, 65enne, detenuto in carcere per un'altra vicenda in cui era accusato. Nel 2023 il seregnese è quindi finito agli arresti domiciliari con di stalking, violenza privata e sfruttamento della prostituzione. Le accuse della vicina. In questo nuovo processo il 65enne, che nel frattempo è stato arrestato per avere violato l'obbligo degli arresti domiciliari, un'altra accusa di stalking nei confronti della vicina di casa, D.

© Ilgiorno.it - Perseguitava la vicina di casa: chiesti due anni di carcere per un 65enne di Seregno

Madalina Ghenea ha chiesto un risarcimento di cinque milioni di euro e si è costituita parte civile contro una donna di Limbiate, accusata di stalking aggravato.

