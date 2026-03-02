Manga bufera sull’IA | Media Do compra Seven Seas per 80 milioni Ora i fan minacciano il boicottaggio?
Media Do ha annunciato l’acquisto di Seven Seas Entertainment per circa 80 milioni di dollari, con l’obiettivo di espandere la propria presenza nel mercato dei manga in lingua inglese e migliorare la distribuzione globale. La notizia ha suscitato reazioni tra i fan, alcuni dei quali hanno iniziato a minacciare il boicottaggio dell’editore. L’operazione coinvolge aspetti finanziari e strategici senza implicazioni legali o controversie pubbliche.
Se da un lato l’accordo consolida la presenza giapponese nel mercato occidentale, dall’altro ha riacceso con forza il dibattito sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’editoria manga. E questa volta le proteste non sembrano marginali. Seven Seas è considerata da anni il principale editore indipendente di manga e light novel negli Stati Uniti. Ha costruito la propria identità su un catalogo ampio, su una linea editoriale riconoscibile e su un rapporto diretto con la community. L’ingresso nel gruppo Media Do rappresenta una svolta strutturale: maggiore solidità finanziaria, accesso a nuove reti distributive, possibile espansione internazionale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
