Giorno della Memoria | commemorazioni mostre concerti libri e teatro per non dimenticare la Shoah

Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, istituito nel 2005 per ricordare le vittime della Shoah. In questa giornata si svolgono commemorazioni, mostre, concerti, presentazioni di libri e spettacoli teatrali, con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di quegli eventi e promuovere valori di rispetto e tolleranza. Un’occasione per riflettere sulle tragedie del passato e rafforzare l’impegno contro ogni forma di discriminazione.

Il 27 gennaio 1945 furono abbattuti i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz. Per ricordare una delle più grandi tragedie dell'umanità, dal 2005 in questa data è stato istituito il "Giorno della Memoria" Il 27 gennaio 1945 furono abbattuti i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz. Per ricordare una delle più grandi tragedie dell'umanità, dal 2005 in questa data è stato istituito il "Giorno della Memoria".🔗 Leggi su Bolognatoday.it "Giornata della Memoria. Mostre per non dimenticare. Ecco tutti gli appuntamentiLa Giornata della Memoria si avvicina, offrendo una serie di mostre e iniziative organizzate dal comitato. Giornata della memoria: tutte le iniziative per non dimenticare le vittime della ShoahIn occasione della Giornata della Memoria, le istituzioni e le realtà culturali della provincia di Ravenna rinnovano il loro impegno nel ricordare le vittime della Shoah. Giorno della Memoria, gli appuntamenti nei Comuni della città metropolitana per non dimenticare la Shoah; Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria all'Università di Firenze; Ricordare per non dimenticare. Il Giorno della Memoria 2026 in Friuli Venezia Giulia. Il Giorno della Memoria. Fiori, cortei e laboratoriScuole e biblioteche in prima linea per ricordare le vittime della Shoah. A cinema Jolly la proiezione del film Norimberga con Russel Crowe . ilrestodelcarlino.it Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio l'81esimo anniversario dell'apertura dei cancelli di AuschwitzBOLOGNA - Mostre, deposizioni di corone, progetti artistici, presentazioni di libri e momenti di riflessione collettiva. A ottantun anni dall'apertura dei cancelli del campo di sterminio di Auschwitz, ... sulpanaro.net Giorno della Memoria: ecco il programma delle iniziative commemorative a Impruneta. Martedì 27 gennaio: cerimonia alle 15.30 al Ferrone e spettacolo alle 21 al Loggiato del Pellegrino, per una giornata di memoria condivisa con la cittadinanza. - facebook.com facebook Giorno della Memoria 2026 Lunedì 26/1, Palazzo Tursi, 15:30: Conferimento del Grifo a Gilberto Salmoni Martedì 27/1, Palazzo Ducale, 10:30: Cerimonia ufficiale del Giorno della Memoria

