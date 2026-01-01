Sparano i botti di Capodanno due 12enni gravemente feriti | uno perde una mano l' altro ha schegge al torace e alle gambe

Nella giornata del primo gennaio, durante le celebrazioni di Capodanno, due dodicenni sono rimasti gravemente feriti a causa di esplosioni di petardi. Uno ha perso una mano, l’altro ha riportato ferite da schegge al torace e alle gambe. L'incidente sottolinea i rischi associati all’uso improprio di fuochi d’artificio durante le festività. Le autorità raccomandano massima prudenza e rispetto delle norme di sicurezza.

Ancora feriti per i botti di Capodanno. Due dodicenni sono rimasti gravemente feriti, nella tarda mattinata di oggi 1 gennaio, facendo esplodere dei petardi. Soccorsi dal 118, uno dei due, che ha. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sparano i botti di Capodanno, due 12enni gravemente feriti: uno perde una mano, l'altro ha schegge al torace e alle gambe Leggi anche: Sparano i botti di Capodanno, due 12enni gravemente feriti: uno perde una mano Leggi anche: Capodanno 2026, due 12enni feriti gravemente da botti a Milano: uno perde la mano La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Incidenti Capodanno 2026: Caserta, a 9 anni ferito da un proiettile vagante. Napoli 24enne romano due volte in ospedale in una notte; Botti di Capodanno vietati, scoppia la polemica in città: partiti divisi sull'ordinanza del Comune; Botti, ragazzo di 24 anni perde tre dita: dimesso, spara altri fuochi e si ferisce a viso e occhio; Botti di Capodanno: i divieti e le ordinanze nelle città. Sparano i botti di Capodanno, due 12enni gravemente feriti: uno perde una mano - Due dodicenni sono rimasti gravemente feriti, nella tarda mattinata di oggi 1 gennaio, facendo esplodere dei botti. leggo.it

Capodanno 2026, due 12enni feriti gravemente da botti a Milano: uno perde la mano - Nella tarda mattinata di oggi una pattuglia di carabinieri della Stazione Milano Crescenzago è intervenuta a Milano in via Alfonso Gatto a seguito di ... lapresse.it

Festeggiamenti di Capodanno: due dodicenni feriti gravemente, uno perde una mano. Nel Casertano in ospedale un bambino di 9 anni - A Napoli un 24enne perde tre dita per l'esplosione di un botto, dopo dimissioni si ferisce di nuovo (ANSA) ... ansa.it

COSA FARE IN CASO DI PERSONE CHE SPARANO BOTTI: In base al "regolamento di polizia urbana" nel territorio di Faenza è vietato sparare botti. Informatevi se anche nei vostri comuni esiste un qualcosa di simile o un'ordinanza sindacale. IN PRIMA BAT - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.