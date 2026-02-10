LIVE Italia-Gran Bretagna 4-2 Curling misto Olimpiadi in DIRETTA | punto azzurro nel sesto end

Durante la partita di curling tra Italia e Gran Bretagna nelle Olimpiadi, l’Italia segna un punto nel sesto end. Stefania Constantini esegue un tiro complicato e riesce a infilare la pietra tra le altre, regalando un momento di grande soddisfazione alla squadra azzurra. La gara si sta giocando punto a punto, con entrambe le squadre che cercano di mettere pressione sull’avversario.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della finale per il bronzo Italia-Gran Bretagna nel doppio misto di curling 15:20 SPLENDIDO TIRO DI STEFANIA CONSTANTINI! Un tiro difficilissimo dell'azzurra, che infila la stone in uno spazio ridotto nella selva di pietre rosse scozzesi. Punto Italia, che vola sul 4-2 dopo sei end. 15:18 L'ultimo tiro di Dodds riposiziona il terzo punto scozzese. Dobbiamo difenderci con Constantini. Obiettivo difficile quello di piazzare il punto, obiettivo minimo cedere la mano lasciando una sola pietra avversaria a punto. 15:16 C'è anche la terza pietra a punto dei britannici, ma arriva la bocciata solida di Mosaner, che rimuove soltanto un sasso ma apre il gioco.

