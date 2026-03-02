Mistero a Sant’Egidio del Monte Albino | 60enne trovato ferito muore in ospedale

A Sant’Egidio del Monte Albino un uomo di 60 anni, noto imprenditore di Pagani, è stato trovato ferito in casa e trasportato d’urgenza all’ospedale di Nocera Inferiore. Nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto nella notte di sabato. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Dramma nell'Agro, 60enne trovato sanguinante in casa: muore in ospedaleDramma la scorsa notte a Sant'Egidio del Monte Albino, dove un uomo di circa 60 anni è stato trovato sanguinante – sembra per ferita da arma da... Trovato sanguinante in casa, muore in ospedale: giallo nel Salernitano; Sant'Egidio, trovato morto senza vita in casa con una ferita al costato. In ospedale con un taglio superficiale, muore 60enne di Sant'Egidio del Monte Albino Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di un 60enne di Sant'Egidio del Monte Albino, deceduto domenica notte all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove er