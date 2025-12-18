Garlasco Massimo Lovati scrive un libro | un romanzo per raccontare la sua verità

Massimo Lovati, ex avvocato coinvolto nel caso Chiara Poggi, trasforma la sua verità in un romanzo. Con uno stile narrativo innovativo e simbolico, Lovati decide di raccontare la sua versione dei fatti, offrendo uno sguardo personale e intimo su un caso che ha segnato Garlasco. Un’opera che mescola realtà e immaginazione, invitando il lettore a esplorare un lato ancora sconosciuto di una vicenda giudiziaria complessa.

La verità di Massimo Lovati sta diventando un libro. L'ex avvocato di Andrea Sempio, indagato per l' omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, ha deciso di mettere nero su bianco ciò che sostiene di sapere sul caso, affidandosi a una forma narrativa insolita e simbolica. A rivelarlo è Fabrizio Gallo, legale di Lovati, intervistato da Rita Cavallaro per Il Tempo. L'opera, attualmente in fase di scrittura, sarà un romanzo a metà tra autobiografia e fantascienza, ambientato nell'anno 2750. Il protagonista sarà uno studente del futuro, una sorta di Massimo Lovati proiettato avanti di oltre sette secoli, che durante l' esame di maturità si troverà a svolgere una traccia proprio sull' omicidio di Garlasco, considerato ormai un caso storico e definitivamente risolto.

