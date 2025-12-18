Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, ritorna al centro dell’attenzione con un nuovo libro che promette di svelare verità su Garlasco. Dopo la revoca del suo mandato, il suo nome riemerge nel contesto di un caso che ha catturato l’interesse pubblico. Un’opportunità per scoprire punti di vista inediti e approfondimenti su una vicenda ancora avvolta da mistero.

Massimo Lovati lavora a un libro. "Pronto a dire le sue verità su Garlasco"

Si torna a parlare di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio finito ormai ai margini del caso Garlasco dopo la revoca del suo mandato. Durante il periodo trascorso al fianco di Sempio come suo difensore, Lovati si è lasciato spesso andare a teorie su cosa possa essere accaduto a Chiara Poggi e quali fossero le ragioni che hanno portato all'omicidio della ragazza. In una intervista Fabrizio Gallo, avvocato che difende Lovati in merito alle accuse di diffamazione per le quali è accusato, ha fatto sapere che il suo assistito ha tutta l'intenzione di scrivere un libro su Garlasco. Di libri in cui si analizza il terribile omicidio di Chiara Poggi ne sono stati scritti molti, ma quello di Lovati promette di rivelare quelle che sono le verità dell'avvocato che per tanto tempo ha seguito il caso molto da vicino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

