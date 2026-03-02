Serie D - Girone E Il Confessore umbro non perdona il Tau

Nel match del girone E della serie D, il Tau Altopascio ha subito una sconfitta in casa dello Sporting Trestina. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie a un gol segnato nel primo tempo. La formazione umbra ha schierato Cabella, Soumah, Cartano, Meucci, Manetti, Lombardo, Del Gronchio, Barsotti, Bouah e T. Nel secondo tempo sono entrati Nunziati, Borracchini, Bachini, Bagnoli e Tordiglione.

TAU ALTOPASCIO 0 SPORTING TRESTINA 1 TAU ALTOPASCIO: Cabella, Soumah (1' st Nunziati), Cartano, Meucci, Manetti (45' st Borracchini), Lombardo (21' st Bachini), Del Gronchio (36' st Bagnoli), Barsotti, Bouah (29' st Tordiglione), T. Carcani, Omorugieva. All.: Maraia. SPORTING CLUB TRESTINA: Vitali, Ubaldi (21' st Scartoni), Bussotti, Sensi, Lucchese (17' st Dottori), Ferri Marini, Nouri, Tolomello (10' st Ferrarese), Giuliani, Confessore (43' st Priore), Principe (33' st Russo). All.: Calori. Arbitro: Piciucco di Campobasso. Rete: 40' pt Confessore. Note: ammoniti Soumah, Del Gronchio, Cartano, Ferrarese, Barsotti. ALTOPASCIO - Un Tau...