Serie D - Girone E Il Tau sull’ottovolante

Questa sera il Tau ha vinto 3-1 contro il Foligno, in una partita che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Il match si è acceso nel secondo tempo, con i padroni di casa che sono riusciti a sbloccare il risultato con Cabella, Soumah e Meucci. Il Foligno ha tentato di riaprire il match, ma il Tau ha mantenuto il vantaggio e ha chiuso la partita con una vittoria meritata. La squadra di Altopascio sale a 9 punti in classifica e guarda con fiducia alle prossime gare.

TAU ALTOPASCIO 3 FOLIGNO 1 TAU ALTOPASCIO: Cabella, Soumah, Meucci (21' st Bouah), Cartano, Chiti, Carli, Bachini (36' st Del Gronchio), Lombardo, P. Carcani, Tordiglione, T. Carcani (26' st Omorugieva). All.: Maraia. FOLIGNO: Rossi, Qendro, Falasca, Grea (35' st Della Spoletina), Sbraga, Ceccuzzi, Settimi (34' st Marchetti), Ferrara (11' st Pupo Posada), Manfredi, Walid, Sylla (32' st Longoni). All.: Manni. Arbitro: Patti di Palermo. Reti: 7' pt, 21' e 25' st T. Carcani; 40' st Longoni. Note: ammoniti Ceccuzzi, Meucci, Falasca; spettatori: 300 (di cui 50 arrivati da Foligno). ALTOPASCIO - La tripletta di un Tommaso Carcani in vena di prodezze regala l'ottavo successo casalingo (più tre pareggi) ad un Tau che, non solo consolida il secondo posto, ma rosicchia tre punti alla capolista Grosseto, battuto a Camaiore (ora amaranto a meno sei), con lo scontro diretto con i maremmani previsto ad Altopascio il prossimo 15 febbraio.

