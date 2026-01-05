Serie D - Girone E | il derby I sogni del Tau spenti dalla traversa

Nel match del Girone E della Serie D, il derby tra Tau Altopascio e Siena termina con un risultato di 0-0. Un episodio chiave è stata la traversa colpita dal Tau, che ha impedito ai padroni di casa di conquistare i tre punti. La partita ha visto diverse occasioni per entrambe le squadre, ma nessuna è riuscita a superare la difesa avversaria, lasciando il risultato in parità.

TAU 0 SIENA 0 TAU ALTOPASCIO: Cabella, Soumah, Meucci, Cartano, P. Carcani, Bagnoli (17’ st Bachini), Del Gronchio (28’ st Manetti), Lombardo, Iezzi, T. Carcani (37’ st Tordiglione), Omorogieva. All.: Maraia. SIENA: Michielan, Barbera, Vari (38’ st Lipari), Somma, Noccioli, Mastalli (28’ st Nardi), Cavallari, Vlahovic, Conti, Bello, Andolfi. All.: Bellazzini. Arbitro: Scicolone di San Donà di Piave. Note: ammoniti Conti, Cartano, Bagnoli, Vlhovic, Cavallari; spettatori: 300, con larga rappresentanza senese; presenti in tribuna gli allenatori Marco Masi e Pietro Cristiani. ALTOPASCIO - Per la prima volta in dieci gare casalinghe il Tau non è riuscito a segnare, nonostante abbia creato almeno quattro occasioni nitide per passare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie "D" - Girone "E": il derby. I sogni del Tau spenti dalla traversa Leggi anche: Serie "D" - Girone "E". Tau, derby con il Camaiore Leggi anche: Serie "D» - Girone "E»: il giudice sportivo. Tau Altopascio multato di 500 euro per il derby: "Persone non autorizzate davanti agli spogliatoi» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Serie D Girone B - l'Oltrepò si prende il derby. Il racconto della gara; Serie D: si apre il girone di ritorno tra derby e scontri playoff, occhio a Saluzzo-Sestri Levante; Serie D: derby in parità, il Desenzano stende il Piacenza; Serie D: il ritorno si anima tra sfide clou e derby marchigiano. Serie D: si apre il girone di ritorno tra derby e scontri playoff, occhio a Saluzzo-Sestri Levante - Serie D, al via il girone di ritorno in Serie D Girone A: derby liguri, sfide playoff e scontri salvezza aprono il 2026. ideawebtv.it

Serie D: il ritorno si anima tra sfide clou e derby marchigiano - Maceratese La prima del 2026 coinciderà con lo start del girone di ritorno del campionato di Serie D girone F. youtvrs.it

Serie D (girone E). Camaiore-GhiviBorgo. Derby da non sbagliare - 0 per il GhiviBorgo e fu una bella botta per il Camaiore, che prese subito una “musata“ alla prima di campionato da neo- lanazione.it

Quotidiano di Gela. . - - 18^ #serieDGironeI #GelaCalcio #barsport #telegela #quotidianodigela - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.