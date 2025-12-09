Frena la seconda della classe Il Trodica ha creato tanto i giocatori hanno dato tutto

L'allenatore del Trodica, Roberto Buratti, commenta la partita contro il Fabriano Cerreto, analizzando le occasioni create e gli sforzi dei suoi giocatori. Nonostante la sconfitta, Buratti sottolinea l'impegno e la determinazione della squadra, evidenziando il buon livello di gioco espresso e il carattere dimostrato nel tentativo di ottenere il risultato.

"Abbiamo creato tantissimo e abbiamo rischiato anche di perdere facendo di tutto per vincere". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, analizza la gara contro il Fabriano Cerreto che si era portato in vantaggio. "Ai giocatori – dice – non posso rimproverare nulla quando si creano così tante occasioni, abbiamo trovato di fronte un ottimo portiere, colpito un palo e una traversa. Non avremmo dovuto prendere gol, però abbiamo creato davvero tanto". Alla fine il Trodica prende un punto. "Resta però il rammarico per quanto ottenuto, devo anche complimentarmi con il Fabriano che ci ha affrontato a viso aperto, è venuto a prenderci alto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Frena la seconda della classe. "Il Trodica ha creato tanto, i giocatori hanno dato tutto»

Leggi anche questi approfondimenti

? Serie B, 15a: Monza, seconda frenata di fila. Il Frosinone vince e sale in vetta —-> https://shorturl.at/tOyCq - facebook.com Vai su Facebook

Frena la seconda della classe. "Il Trodica ha creato tanto, i giocatori hanno dato tutto» - "Abbiamo creato tantissimo e abbiamo rischiato anche di perdere facendo di tutto per vincere". Secondo sport.quotidiano.net