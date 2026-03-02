Sergio Assisi in scena | Mi dimetto da uomo tra improvvisazione

Il 1 marzo 2026 alle 19.30, il Roma Teatro di Cerignola ospiterà Sergio Assisi in scena con lo spettacolo ‘Mi dimetto da uomo’. L’opera teatrale si basa su un flusso di coscienza e presenta momenti di improvvisazione, con il confine tra attore e pubblico che si dissolve fin dall’inizio. La rappresentazione è prevista nel teatro di Cerignola.

Il 1 marzo 2026, alle 19.30, il Roma Teatro di Cerignola ospiterà Sergio Assisi con lo spettacolo ‘Mi dimetto da uomo’, un’opera teatrale che si presenta come un flusso di coscienza, dove il confine tra attore e pubblico si dissolve fin dalle prime battute. Scritto insieme a Simone Repetto, il lavoro trasforma la scena in una piazza aperta, mescolando poesia, cinismo e improvvisazione. L’evento, parte della stagione 20252026 del teatro, è atteso con interesse per la sua capacità di coinvolgere il pubblico in una riflessione sulla condizione umana. Assisi, noto per successi televisivi come Capri, Il Commissario Nardone e la serie Gloria con Sabrina Ferilli, torna al teatro in una veste totale: autore, regista e interprete. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: "Mi dimetto da uomo": Sergio Assisi in scena a Vallo della Lucania

'Roma Teatro' di Cerignola, stagione 2025/2026: in scena Sergio Assisi con 'Mi dimetto da uomo'Dopo il grande successo riscosso nei principali teatri italiani, Sergio Assisi arriva al Roma Teatro di Cerignola il prossimo 1 marzo alle 19.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sergio Assisi.

Temi più discussi: 'Roma Teatro' di Cerignola, stagione 2025/2026: in scena Sergio Assisi con 'Mi dimetto da uomo'; Mi dimetto da uomo di e con Sergio Assisi in scena a Locri il 26 febbraio; Sergio Assisi al Teatro comunale di Vibo: con lo spettacolo Mi dimetto da uomo scandaglia l’egoismo e i limiti umani · ilvibonese.it; Locri, Sergio Assisi porta in scena Mi dimetto da uomo.

AMA Calabria, una serata entusiasmante con Sergio Assisi e Giuseppe Cantore in Mi dimetto da uomoCi sono spettacoli che non si limitano a intrattenere, ma che mostrano profonde verità. È esattamente ciò che ieri sera è successo con Mi dimetto da uomo, con Sergio Assisi e la partecipazione di Gi ... strettoweb.com

Sergio Assisi al Teatro comunale di Vibo: con lo spettacolo Mi dimetto da uomo scandaglia l’egoismo e i limiti umaniSabato 28 febbraio l’attore napoletano porterà in scena la commedia scritta con Simone Repetto e interpretata insieme a Giuseppe Cantore: ironia e satira per interrogarsi sulle contraddizioni dell’uom ... ilvibonese.it

Ci sono spettacoli che non si limitano a intrattenere, ma che mostrano profonde verità. È esattamente ciò che ieri sera è successo con “Mi dimetto da uomo”, con Sergio Assisi e la partecipazione di Giuseppe Cantore - facebook.com facebook

Vallo della Lucania Teatro la Provvidenza “Mi dimetto da uomo” Intervista allo Sceneggiatore Regista Attore Sergio Assisi di Maria Rosaria Verrone x.com