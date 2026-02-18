Mi dimetto da uomo | Sergio Assisi in scena a Vallo della Lucania

Sergio Assisi ha annunciato le sue dimissioni da uomo e ha scelto di interpretare questa svolta in scena a Vallo della Lucania. La rappresentazione si terrà venerdì 20 febbraio al Teatro La Provvidenza, alle 20:45, attirando un pubblico curioso di vedere come l’attore affronta il tema della rinuncia personale.

A Vallo della Lucania appuntamento con lo spettacolo “Mi dimetto da uomo”. La rappresentazione va in scena al Teatro La Provvidenza nella serata di venerdì 20 febbraio, con inizio previsto alle ore 20:45. Sergio Assisi è protagonista e regista di questo atto unico della durata di 90 minuti, scritto a quattro mani con Simone Repetto e prodotto da Nicola Canonico per GoodMood. L'attore porta sul palco una fusione tra narrazione e satira di costume, interpretando un moderno giullare che osserva le miserie e le speranze del quotidiano. Il percorso scenico, che tenta di preservare ideali come la bellezza e l'amore contro l'egoismo umano, viene disturbato dall'intervento di uno "spiritello" irriverente, pronto a mettere il protagonista di fronte a verità scomode e a provocare la domanda centrale dell'opera.🔗 Leggi su Salernotoday.it

