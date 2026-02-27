' Roma Teatro' di Cerignola stagione 2025 2026 | in scena Sergio Assisi con ' Mi dimetto da uomo'
Il 1 marzo alle 19, il teatro di Cerignola ospita l’attore Sergio Assisi con lo spettacolo
Dopo il grande successo riscosso nei principali teatri italiani, Sergio Assisi arriva al Roma Teatro di Cerignola il prossimo 1 marzo alle 19.30 con il suo nuovo lavoro ‘Mi dimetto da uomo’. Scritto a quattro mani con Simone Repetto, lo spettacolo non è una semplice commedia, ma un travolgente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Sergio Assisi al New Teatro Troisi con "Mi dimetto da uomo"Prosegue la stagione del New Teatro Troisi, che accoglie in scena Sergio Assisi con Mi dimetto da uomo, testo scritto dallo stesso Assisi insieme a...
Leggi anche: "Mi dimetto da uomo": Sergio Assisi in scena a Vallo della Lucania
