Operazione Carabinieri | locale sequestrato zero sicurezza per i

Un locale di musica live a Veroli è stato chiuso e sottoposto a sequestro a causa di gravi irregolarità. Durante i controlli, è emerso che mancavano le certificazioni obbligatorie per la sicurezza antincendio. L’intervento dei carabinieri ha portato alla sospensione dell’attività. Nessuna autorizzazione adeguata era presente, compromettendo la sicurezza dei presenti.

Un locale di musica live a Veroli è stato chiuso e sequestrato per gravi irregolarità. L’attività mancava della certificazione antincendio, essenziale per la sicurezza pubblica. L’intervento è avvenuto oggi, 26 febbraio 2026, da parte dei Carabinieri della Stazione di Veroli, nell’ambito di un’ampia operazione di controllo sui pubblici esercizi della provincia di Frosinone. L’operazione, coordinata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, ha preso di mira i locali della movida verolana, noti per le serate di musica live che attirano numerosi giovani. Gli accertamenti, protrattisi per diversi giorni, hanno rivelato che il locale non solo operava in maniera abusiva, ma era completamente privo della certificazione di prevenzione incendi, un requisito fondamentale per garantire la sicurezza in caso di emergenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

