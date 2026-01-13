Sagra della seppia | servono forze fresche

La 25ª edizione della Sagra della Seppia torna a Pinarella, offrendo un’occasione per scoprire le tradizioni locali e assaporare piatti autentici a base di seppia. L’evento, atteso sia dalla comunità che dai visitatori, rappresenta un momento di convivialità e cultura, in un contesto che unisce gusto e divertimento. Un appuntamento che invita a vivere l’atmosfera autentica di questa tradizione marittima.

Torna la 25° edizione della Sagra della Seppia, un appuntamento ormai irrinunciabile per la comunità locale e per i tanti turisti che ogni anno affollano Pinarella per vivere un’esperienza all’insegna della tradizione, della buona cucina e del divertimento. La sagra, conosciuta per i suoi numeri da capogiro, segna da sempre l’inizio ideale della stagione turistica, dando il via alle danze per il conto alla rovescia verso l’arrivo della primavera e l’attesa estate. Il periodo di svolgimento dovrebbe essere dal 16 al 22 marzo, anche se al momento si attende ancora la conferma ufficiale delle date da parte degli organizzatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sagra della seppia: servono forze fresche Leggi anche: Forze fresche tra i volontari della Cri. E intanto il bilancio torna in pareggio Leggi anche: Forze fresche al comando provinciale: ecco 68 nuovi carabinieri La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sagra della seppia: servono forze fresche. Roma, Ostia celebra la Sagra della Seppia: cinque giorni di gusto e spettacolo sul litorale romano, ecco il programma - Ostia e il suo litorale tornano protagonisti di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: da domani 1° ottobre al domenica 5 l’isola pedonale di Piazza Anco Marzio ospiterà la sesta edizione della ... ilmessaggero.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.