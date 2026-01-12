Seppia strozzapreti e sardoncini fritti | torna la tradizione marinara de I mercoledì alla Pantofla

Ogni mercoledì, la tradizione marinara si rinnova con “I mercoledì alla Pantofla”. Un’occasione per assaporare piatti tipici come seppia, strozzapreti e sardoncini fritti, in un ambiente semplice e conviviale. Un momento dedicato alla cucina autentica e alla convivialità, pensato per chi desidera riscoprire i sapori della tradizione in un’atmosfera informale e accogliente.

