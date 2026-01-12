Seppia strozzapreti e sardoncini fritti | torna la tradizione marinara de I mercoledì alla Pantofla
Ogni mercoledì, la tradizione marinara si rinnova con “I mercoledì alla Pantofla”. Un’occasione per assaporare piatti tipici come seppia, strozzapreti e sardoncini fritti, in un ambiente semplice e conviviale. Un momento dedicato alla cucina autentica e alla convivialità, pensato per chi desidera riscoprire i sapori della tradizione in un’atmosfera informale e accogliente.
Ritorna il ritrovo conviviale delle serate gastronomiche a tema denominate “I mercoledì alla Pantofla”. Il nuovo appuntamento è in programma il 14 gennaio, a partire dalle 19 (primo turno), nella sede del Circolo Pescatori “La Pantofla” di Cervia. Il secondo turno inizia alle 20:30. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Sapori, musica e tradizione marinara infiammano la nuova edizione di "Il pesce fa festa"
Leggi anche: Torna il tradizione le appuntamento de la Venuta dei Magi
MENU DEL GIORNO Primi • Lasagna alla bolognese • Tortellini in brodo • Cannelloni • Strozzapreti salsiccia e funghi • Farro con gamberi e verdure • Parmigiana di melanzane Secondi • Polpette al sugo • Gâteau di patate • Orata c - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.