Seppia strozzapreti e sardoncini fritti | torna la tradizione marinara de I mercoledì alla Pantofla

Ogni mercoledì, la tradizione marinara si rinnova con “I mercoledì alla Pantofla”. Un’occasione per assaporare piatti tipici come seppia, strozzapreti e sardoncini fritti, in un ambiente semplice e conviviale. Un momento dedicato alla cucina autentica e alla convivialità, pensato per chi desidera riscoprire i sapori della tradizione in un’atmosfera informale e accogliente.

Ritorna il ritrovo conviviale delle serate gastronomiche a tema denominate “I mercoledì alla Pantofla”. Il nuovo appuntamento è in programma il 14 gennaio, a partire dalle 19 (primo turno), nella sede del Circolo Pescatori “La Pantofla” di Cervia. Il secondo turno inizia alle 20:30. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

