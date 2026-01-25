Garlasco la smentita di Cassese su Sempio | cosa ha detto sullo scontrino

In merito al caso di Garlasco, Cassese ha recentemente chiarito la sua posizione riguardo allo scontrino di Sempio. Le sue parole contribuiscono a chiarire alcuni aspetti ancora discussi e offrono una nuova prospettiva sulla vicenda. Questo aggiornamento si inserisce nel quadro complessivo delle indagini, che continuano a evolversi con le dichiarazioni dei protagonisti coinvolti.

Il caso relativo al delitto di Garlasco sembra sempre più vicino a un punto di svolta; col passare dei giorni sono tante le informazioni che si aggiungono al quadro complessivo, e ogni dichiarazione dei vari personaggi coinvolti nella vicenda acquisisce grande importanza. Per tale ragione hanno destato un certo clamore le ultime parole dell'ex colonnello Gennaro Cassese, arrivato addirittura smentire Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Durante la puntata del programma Quarto Grado andata in onda lo scorso venerdì 23 gennaio, l'ex Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vigevano ha smentito categoricamente l'ipotesi che Sempio fosse uscito dalla caserma per recuperare lo scontrino del parcheggio usato come alibi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Garlasco, l'ex colonnello Gennaro Cassese smentisce Andrea Sempio sullo scontrino, "mai uscito dalla caserma"L'ex colonnello Gennaro Cassese ha chiarito che Andrea Sempio non lasciò mai la caserma nel 2008 per recuperare uno scontrino, contrariamente a quanto sostenuto.

