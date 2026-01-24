L'ex colonnello Gennaro Cassese ha chiarito che Andrea Sempio non lasciò mai la caserma nel 2008 per recuperare uno scontrino, contrariamente a quanto sostenuto. Cassese ha precisato che, in quella circostanza, fu il padre di Sempio ad entrare nella caserma. Questa dichiarazione contribuisce a chiarire i fatti e a fare luce sulla vicenda legata a Garlasco.

Nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 23 gennaio è stato trasmesso un comunicato video di Gennaro Cassese, ex colonnello dei carabinieri, in cui viene smentito quanto raccontato da Andrea Sempio sullo scontrino consegnato ai carabinieri un anno dopo il delitto di Garlasco. L’indagato ha sempre riferito che quando fu ascoltato durante le SIT si allontanò due volte dalla caserma, la seconda per recuperare quel titolo d’acquisto. “Escludo categoricamente”, riferisce Cassese, che considera “più verosimile” che fosse stato il padre a tornare a casa per recuperare il documento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, l'ex colonnello Gennaro Cassese smentisce Andrea Sempio sullo scontrino, "mai uscito dalla caserma"

