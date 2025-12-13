' Lungo ottocento' | terzo appuntamento alla Domus Mazziniana
Il ciclo 'Lungo Ottocento' prosegue con il terzo appuntamento alla Domus Mazziniana di Pisa, giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 17:00. Organizzato dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni, l'evento si inserisce in un percorso di approfondimento dedicato a un secolo di profonde trasformazioni storiche e culturali.
Terzo evento del ciclo 'Lungo Ottocento', organizzato dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa, giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 17:00 presso la Domus Mazziniana, a Pisa.L’incontro sarà dedicato alla presentazione del volume 'Le due repubbliche. Pensare la Rivoluzione. Pisatoday.it
Lungo Ottocento: incontri alla Domus Mazziniana - Proseguono gli incontri accademici e culturali presso la Domus Mazziniana curati dal Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa. lanazione.it
"Lungo Ottocento", al via il ciclo di incontri - Si è inaugurato il programma annuale di iniziative del Comitato pisano del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni alla Domus mazziniana. lanazione.it
Dal 9 all'11 dicembre si terrà presso la Domus Mazziniana, Pisa, il convegno internazionale "Ordine e disordine nella stampa: nuovi mestieri, materialità degli immaginari e duelli di penna e spada nel lungo Ottocento" Il convengo è organizzato grazie al contri - facebook.com facebook