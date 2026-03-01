Ravenna 16enne accoltella 19enne sul bus? I genitori aggrediscono i carabinieri

Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato nel Ravennate con l’accusa di aver ferito con un coltello un 19enne durante un viaggio in autobus. La lite tra i due ha portato alla ferita, che si pensa sia legata all’uso di sostanze stupefacenti. Dopo l’incidente, i genitori del giovane ferito hanno aggredito i carabinieri intervenuti sul posto.

Un 16enne è stato denunciato nel Ravennate con l'accusa di lesioni aggravate dopo avere accoltellato uno studente 19enne a una coscia, forse per motivi legati all'uso di stupefacenti. I genitori del primo sono stati arrestati dopo avere reagito ai carabinieri nel corso della successiva perquisizione domiciliare. I fatti verso le 8 di ieri quando a Riolo Terme, su un autobus di linea carico di studenti, partito da Faenza e diretto all'istituto alberghiero, il 16enne, già noto alle forze dell'ordine, dopo averlo minacciato, ha colpito con un coltello alla gamba uno degli studenti presenti, un 19enne. Una volta a Riolo, non appena le porte del. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ravenna, 16enne accoltella 19enne sul bus? I genitori aggrediscono i carabinieri Leggi anche: Ravenna, 16enne accoltella ragazzo sul bus: lui in comunità, arrestati i genitori 16enne accoltella studente su bus scolastico: ferita alla coscia per moventi legati agli stupefacenti. Genitori arrestati dopo aggressione ai CarabinieriSabato mattina un episodio di violenza ha coinvolto un autobus scolastico in transito tra Faenza e Riolo Terme, in provincia di Ravenna. Approfondimenti e contenuti su Ravenna. Argomenti discussi: RAVENNA: Minorenne accoltella coetaneo su bus e scappa, ferito un 16enne. Ravenna, 16enne accoltella ragazzo sul bus: lui in comunità, arrestati i genitori(Adnkronos) - Un 16enne è stato denunciato nel Ravennate con l'accusa di lesioni aggravate dopo avere accoltellato uno studente 19enne a una coscia, forse per ... vicenzareport.it Sedicenne accoltella uno studente sul bus nel Ravennate, arrestati i genitoriA Riolo Terme, nel Ravennate, un 16enne accoltella alla coscia uno studente 19enne sull'autobus - forse per per motivi legati all'uso di stupefacenti - e finisce denunciato mentre i suoi genitori, che ... ansa.it