Ravenna 16enne accoltella ragazzo sul bus | lui in comunità arrestati i genitori

Un ragazzo di 16 anni è stato denunciato a Ravenna con l'accusa di aver ferito con un coltello un coetaneo di 19 anni a una coscia durante un viaggio in autobus. La vittima è stata accompagnata in una comunità. I genitori del 16enne sono stati arrestati in relazione all'incidente. L'episodio si è verificato il 16 febbraio.

Ravenna, 1 mar. (Adnkronos) - Un 16enne è stato denunciato nel Ravennate con l'accusa di lesioni aggravate dopo avere accoltellato uno studente 19enne a una coscia, forse per motivi legati all'uso di stupefacenti. I genitori del minore sono stati arrestati dopo avere reagito ai carabinieri nel corso della successiva perquisizione domiciliare. I fatti verso le 8 di sabato quando a Riolo Terme, su un autobus di linea carico di studenti, partito da Faenza e diretto all'istituto alberghiero, il 16enne, già noto alle forze dell'ordine, dopo averlo minacciato, ha colpito con un coltello alla gamba uno degli studenti presenti, un 19enne. 🔗 Leggi su Iltempo.it

