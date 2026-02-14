Il tuo smartphone può esplodere mentre lo usi? La verità che devi leggere immediatamente

Un nuovo studio rivela che gli smartphone possono esplodere a causa di problemi durante la ricarica, aumentando il rischio di incidenti. Molti utenti hanno notato il telefono scaldarsi intensamente mentre lo usano o lo ricaricano, e questa situazione può portare a situazioni pericolose. Ad esempio, alcuni dispositivi hanno preso fuoco mentre erano posizionati sul letto o sulla scrivania, creando situazioni di emergenza. Questo problema si verifica spesso quando le batterie si surriscaldano o quando vengono utilizzate cavi non originali.

Quante volte ti è capitato di sentire il tuo smartphone scaldarsi durante la ricarica e di pensare, anche solo per un istante, che potesse succedere qualcosa di grave? Quella sensazione di calore sotto le dita, magari durante una sessione di gioco particolarmente intensa o mentre guardi un video in streaming, innesca un pensiero che attraversa la mente di milioni di persone: quanto è davvero sicuro questo dispositivo che teniamo in tasca, sul comodino, a pochi centimetri dal viso per ore ogni giorno? La domanda non è peregrina. Nel corso degli anni, fatti di cronaca hanno alimentato timori collettivi, trasformando episodi isolati in paure diffuse.