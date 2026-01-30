Il caschetto di Mateta | perché lo indossa e come protegge l’orecchio

Mateta ha scelto un tipo di caschetto diverso da quello che si vede di solito in campo. Il motivo? Vuole proteggere l’orecchio, come spiegano il dottor Zenga e il professor Garbossa. Il giocatore ha infatti deciso di indossarlo per evitare problemi e rischi durante le partite. La sua scelta ha attirato l’attenzione di tutti, perché si distingue dagli altri giocatori che usano protezioni più classiche.

Di Jean-Philippe Mateta adesso si parla solo in ottica mercato: prima la Juve, ora il Milan, in tanti vorrebbero portarsi a casa l’attaccante del Crystal Palace. Poco meno di un anno fa, però, Mateta ha rischiato la carriera e l’orecchio a causa di un intervento folle di Liam Roberts, portiere del Milwall. Era il primo marzo 2025: una tacchettata fortissima, un orecchio praticamente distrutto (“Il medico che mi ha operato non volle farmi vedere le foto per non farmele fissare in testa, praticamente non era più un orecchio" raccontò l’attaccante), un intervento chirurgico per ricostruirlo, 25 punti di sutura e tanta, tanta paura, anche perché un colpo del genere avrebbe potuto fargli perdere l’orecchio e forse chiudere anche la carriera, se i tacchetti fossero arrivati in faccia: “Sentivo che penzolava. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

